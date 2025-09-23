Ingolstädter Experte über Schizophrenie: „Drogen sind oft der Auslöser“

Was genau versteht man unter paranoider Schizophrenie?

PROFESSOR THOMAS POLLMÄCHER: Nach der Internationalen Klassifikation der Erkrankungen ist die paranoide Schizophrenie eine von 9 Formen der Schizophrenie, die durch grundlegende Störungen von Denken und Wahrnehmung sowie des Affektes gekennzeichnet ist. Bei der paranoiden Form stehen typischerweise Wahnvorstellungen und Störungen der Wahrnehmung, vor allem akustische Halluzinationen im Vordergrund.

Dorothee Pfaffel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

85049 Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schizophrenie Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis