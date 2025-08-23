Parksituation in der Oberen Altstadt: Neuburgs größter kostenloser Parkplatz

Unsicher blickt die junge Frau aus dem Landkreis Aichach-Friedberg in alle Richtungen, fündig wird sie dabei nicht. Schließlich fragt sie einen Passanten. „Wo ist denn hier der Parkautomat? Ich finde keinen“, sagt sie. „Hier ist das Parken fast überall frei, auch wo sie gerade mit dem Auto stehen“, antwortet der Passant. Die Frau blickt verdutzt drein, zuckt dann mit den Schultern und geht weiter. Zwar dürfte es für manche Besucherinnen und Besucher der Neuburger Altstadt ungewohnt sein, hier frei und unbegrenzt parken zu können, genügend andere aber wissen, dass sie sich hier die Parkgebühren bei einem Stadtbesuch sparen können – und genau darin liegt in den Augen der Anwohner auch eines der großen Probleme.

Florian Lang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86633 Neuburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Parksituation Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis