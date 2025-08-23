Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Parken in der Neuburger Altstadt: Warum sich an der Lage nichts ändert, obwohl viele Anwohner frustriert sind

Neuburg

Parksituation in der Oberen Altstadt: Neuburgs größter kostenloser Parkplatz

Nirgendwo sonst in Neuburg kann so frei und unbegrenzt geparkt werden, wie in der Oberen Altstadt – sehr zum Frust der Anwohner. Warum das so ist und wie eine mögliche Lösung aussehen könnte.
Von Florian Lang
    • |
    • |
    • |
    In der Herrenstraße wird es bei den vielen geparkten Fahrzeugen schnell eng.
    In der Herrenstraße wird es bei den vielen geparkten Fahrzeugen schnell eng. Foto: Florian Lang

    Unsicher blickt die junge Frau aus dem Landkreis Aichach-Friedberg in alle Richtungen, fündig wird sie dabei nicht. Schließlich fragt sie einen Passanten. „Wo ist denn hier der Parkautomat? Ich finde keinen“, sagt sie. „Hier ist das Parken fast überall frei, auch wo sie gerade mit dem Auto stehen“, antwortet der Passant. Die Frau blickt verdutzt drein, zuckt dann mit den Schultern und geht weiter. Zwar dürfte es für manche Besucherinnen und Besucher der Neuburger Altstadt ungewohnt sein, hier frei und unbegrenzt parken zu können, genügend andere aber wissen, dass sie sich hier die Parkgebühren bei einem Stadtbesuch sparen können – und genau darin liegt in den Augen der Anwohner auch eines der großen Probleme.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden