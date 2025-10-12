Parken in Ingolstadt: Diese Tipps sollten Sie kennen

Ingolstadt hat die höchste Autodichte pro Einwohner in Bayern. Laut dem bayrischen Landesamt für Statistik sind 737 Autos pro 1000 Einwohner registriert. Nicht nur wegen des Hauptsitzes von Audi, lässt sich Ingolstadt also als Stadt der vielen Autos bezeichnen. Bei einer so hohen Dichte ist es wichtig, dass die Parksituation übersichtlich und organisiert bleibt. Durch neue Beschilderung hilft das moderne Ingolstädter Parkleitsystem Autofahrern bei der Suche nach freien Parkplätzen und digitale Schilder weisen in Echtzeit auch bei Veranstaltungen auf freie Parkmöglichkeiten hin.

Wo kann man in Ingolstadt gut parken?

Die Organisation und Koordination der Parksituation in Ingolstadt übernimmt die IFG Ingolstadt, eine Tochterfirma der Stadt. Für Autofahrer und Autofahrerinnen gibt es, je nach Bedarf, verschiedene Orte zum Parken. Wer sich über die unterschiedlichen Parkmöglichkeiten informieren will, wird auf der Webseite der Stadt oder der IFG fündig. Man findet hier Informationen über:

Außerdem bekommt man in der Live-Übersicht aktuelle Daten zur Auslastung der Parkplätze oder man schreibt eine SMS an die Nummer 0172 8275528 für Informationen.

Hilfreiche Tipps für Autofahrer in Ingolstadt

Neben Parkmöglichkeiten sollte man auch über die Möglichkeiten des drahtlosen Bezahlens und des City-Tickets informiert sein. Man kann sich bei der IFG registrieren und ein Funketikett bestellen, das man an die Windschutzscheibe klebt. So kann man bequem Parkhäuser nutzen und ein Gesamtbetrag wird monatlich vom Konto abgebucht, ohne die Notwendigkeit ein Ticket zu ziehen. Das City-Ticket erhält man beim Einkauf in teilnehmenden Geschäften in der Innenstadt. Dieses Ticket entspricht einem Wert von 2,20 Euro und kann beim Zahlen in Parkhäusern und Tiefgaragen eingelöst werden. Es können auch mehrere City-Tickets zusammen eingelöst werden.

Von der Tiefgarage Reduit Tilly, dem Parkhaus Nordbahnhof und dem Parkplatz am Festplatz lässt sich ein Park and Ride Angebot wahrnehmen, um nicht in der Innenstadt parken zu müssen, was für Autofahrer deutlich stressfreier ist. Durch das Vorzeigen eines gelösten Parktickets kann man kostenlos die verfügbaren Busse Richtung Innenstadt und zurück zu den Parkplätzen nehmen.

Kostenlose Parkplätze in Ingolstadt im Überblick

Parkplatz Festplatz: Dreizehnerstraße, 85049 Ingolstadt (nur wenn keine Veranstaltungen stattfinden)

Parkplätze an der Technischen Hochschule Ingolstadt: Esplanade 10, 85049 Ingolstadt (in der Umgebung gibt es kostenlose Parkplätze)

Am Nordbahnhof: Am Nordbahnhof 3, 85049 Ingolstadt (überdachte Parkmöglichkeit)

Entlang der West-Ring-Straße in der Nähe des Tennisplatzes

Parkhaus Hauptbahnhof West: Elisabethstraße 3, 85051 Ingolstadt (die ersten 30 Minuten sind kostenfrei)

Donau City Center: Mauthstraße 4, 85051 Ingolstadt (auf den Außenparkflächen ist die erste Stunde kostenfrei)