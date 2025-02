Parkhaus am Ameos-Klinikum öffnet am Freitag wieder

Das seit Jahresanfang gesperrte Parkhaus P1 am Ameos-Klinikum St. Elisabeth in Neuburg wird am Freitag, 21. Februar, wieder geöffnet. Das teilte das Krankenhaus mit. Inwiefern die statischen Probleme in den vergangenen Wochen behoben werden konnten, ist nicht bekannt.

Wiedereröffnung des Parkhauses P1 am Ameos-Klinikum St. Elisabeth in Neuburg

„Trotz der von uns durchgeführten aufwendigen Maßnahmen zur Ertüchtigung können die baulichen Mängel nicht langfristig behoben werden“, hieß es noch Anfang Dezember 2024 in einer Stellungnahme der Klinik. Durch die außergewöhnlich hohen Niederschlagsmengen im vergangenen Jahr seien die Trapezbleche so stark gerostet, sodass die Sicherheit der Konstruktion trotz der Abstützungen nicht mehr sichergestellt werden konnte. Deshalb müsse das Parkhaus dauerhaft geschlossen werden.

Keine zwei Monate später wird es nun wieder geöffnet. Darüber hinaus sollen weitere Parkplätze am Krankenhaus entstehen, eine Entscheidung über den Standort ist aber noch nicht gefallen.