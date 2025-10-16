Ameos-Klinik darf neues Parkhaus bauen

Der Bauvoranfrage für ein Parkhaus der Ameos-Klinik stimmten die Stadträte einmütig zu. Wie berichtet, will der Krankenhausträger auf dem Gelände zwischen Campus und dem vorderen Parkdeck ein Parkhaus mit 448 Plätzen auf fünf versetzten Ebenen mit bis zu 6,50 Meter Höhe bauen. 4300 Quadratmeter Fläche soll überbaut werden. Derzeit bietet der Standort bereits über 300 oberirdische Parkplätze. Es würden also 100 bis 150 Plätze dazukommen.

Wasserwacht Neuburg muss Domizil wegen Ameos-Parkhaus räumen

Die Nachbarn haben dem Bauprojekt laut Stadtverwaltung nicht zugestimmt. Stadtrat Florian Herold (Freie Wähler) sieht „ein starkes Signal der Ameos-Kliniken“. Matthias Enghuber befürchtet eine weitere Überlastung der Wirdeier-Kreuzung und denkt an eine „Entlastungsspange“ für den Verkehr. Verkehrsreferent Bernhard Pfahler (FW) begrüßt die zusätzlichen Parkplätze und sieht Probleme bei der Zufahrt über die Bahnhofstraße. Hart getroffen sei die Wasserwacht, weil sie dort ihr Domizil räumen müsse, so Pfahler, „aber man kann das Projekt nicht aufhalten.“