Parkplatz am Bahnhof: Die Zauneidechsen sind umgesiedelt worden

Die Zauneidechsen sind gerettet und die Fledermäuse behalten ihre Unterkunft. Der Naturschutz hat seinen Frieden mit dem Bau neuer Parkplätze am Neuburger Bahnhof gemacht. Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Die große Fichte an der Straße muss weg.

„Der Baum kann leider nicht bleiben“, sagt Ingenieur Christoph Gastl vom Tiefbauamt der Stadt. Die Bauaktivitäten griffen in seine Wurzelbereiche ein und gefährdeten damit die Stabilität der Fichte. Die Fällung sei mit der Naturschutzbehörde abgesprochen. Außerdem soll an dieser Stelle auch wieder ein Baum gepflanzt werden. Die Stadtgärtnerei solle für geeignete Ersatzpflanzungen sorgen.

Arbeiten am Neuburger Bahnhof laufen in Absprache mit Naturschutz

Die Naturschutzbehörde hatte mit Blick auf die heimische Tierwelt die Rodung per Hand und teilweise nachts verlangt. Damit sollten Fledermäuse und Siebenschläfer geschützt werden. Zu dieser mühsamen Ausführung ist es nicht gekommen, denn das alte Bahnwärterhäuschen bleibt für die Fledermäuse stehen. Es werde vermutlich ein „Geisterhaus“ sein, meint Ingenieur Gastl, das zudem noch zugemauert werden müsse, um Sicherheitsprobleme auszuschließen.

Die Eidechsen sind mittlerweile zum Gleisbett umgesiedelt worden. Ein großer Bestand sei nicht festgestellt worden, „etwa ein Dutzend konnten wir fangen“, berichtet David Riek vom Stadtbauamt. Ein Reptilienzaun soll nun verhindern, dass die Tiere an ihren alten Standort zurückkehren. Für die Rodung und Veränderung der zugewachsenen Fläche östlich des Bahnhofes muss die Stadt zudem einen Öko-Ausgleich leisten.

Zauneidechsen sind vom Neuburger Bahnhof umgesiedelt worden

Nach jahrelangem Tauziehen um diese Aspekte kann das Projekt jetzt relativ zügig umgesetzt werden. Die Geduld habe sich auf jeden Fall gelohnt, meint Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, „denn am Bahnhof sind Parkplätze dringend notwendig“. 77 Stellflächen sollen entstehen, die Kosten belaufen sich auf rund 400.000 Euro. Das Bauamt will den neuen Bahnhofs-Parkplatz noch heuer in Betrieb nehmen. Die Fläche wird aufgegraben, geschottert und dann asphaltiert. Pflastersteine kennzeichnen die einzelnen Stellflächen. Bei miserablem Wetter könnten sich die Asphaltarbeiten ins nächste Jahr verschieben. Mit der Gebührenfrage befasste sich der Stadtrat. Jetzt sieht es so aus, dass die Stadt 2,50 Euro Tagespauschale verlangt und eine Schranke mit Kassenautomat aufstellt. Gegen eine reine Digitalisierung mit Kennzeichenerfassung per Kamera sprach sich der Oberbürgermeister aus.