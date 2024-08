Unbekannter fährt grauen Golf an und flieht

Parkunfall und Fahrerflucht: Am Montagnachmittag ist auf dem Parkplatz des Neuburger Südparks ein grauer Golf angefahren worden. Das Fahrzeug war in der Zeit von 15 Uhr bis 15:30 Uhr auf Höhe des Geschäfts Depot geparkt. Als der Besitzer wieder zu seinem Auto kam, war ein erheblicher Schaden an der hinteren rechten Fahrzeugseite zu sehen.

Unfallflucht im Neuburger Südpark: Zeugen gesucht

Der Sachschaden beläuft sich auf 1500 Euro. Nun sucht die Polizei Zeugen. Wer etwas bemerkt hat, wird gebeten, unter der Telefonnummer 08431/6711-0 Angaben zum Verursacher zu machen.