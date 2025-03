Passant löscht brennenden Motor

Am Montag ist in der Manchinger Straße in Ingolstadt der Motor des Audis eines 48-Jährigen in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, parkte der Grabenstätter sein Fahrzeug gegen 16.25 Uhr auf dem Parkplatz einer Tankstelle. Als er zu seinem Pkw zurückkam und losfahren wollte, sprang der Motor nicht mehr an und aus dem Motorraum begann es zu rauchen.

28-jähriger Passant greift zum Feuerlöscher und löscht den Motorbrand

Der Mann öffnete diesen und konnte Flammen erkennen. Ein 28-jähriger Manchinger konnte mittels eines Feuerlöschers den Brand im Motorraum löschen. Die verständigte Berufsfeuerwehr Ingolstadt war vor Ort, musste aber nicht mehr eingreifen. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro. Ursächlich dürfte laut Feuerwehr ein technischer Defekt gewesen sein. (AZ)