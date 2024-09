Baptisten verabschieden Hannes Neubauer in den Ruhestand

Der Pastor der Baptistengemeinde Ingolstadt, Hannes Neubauer, wurde am vergangenen Sonntag in den Ruhestand verabschiedet. Es gab einen Festgottesdienst im Gemeindehaus am Onckenweg (Nähe Audi-Ring). Die offizielle Entpflichtung von Neubauer wurde vom Generalsekretär des österreichischen Bundes der Baptistengemeinden, Walter Klimt, durchgeführt.

Das Ehepaar Neubauer war vor zweieinhalb Jahren zur Baptistengemeinde Ingolstadt gekommen

Neubauer ist Österreicher und stammt aus Graz. Klimt betonte, dass die Berufung in den Dienst Gottes mit dem Eintritt in die Rente nicht aufhöre und Neubauer lebenslang Pastor bleibe, aber eben nicht mehr hauptamtlich. Die Festpredigt hielt Professorin Andrea Klimt, Rektorin der Baptistischen Theologischen Hochschule Elstal: „Jeder Christ ist berufen zum Beten, Lieben und Dienen.“

Nach dem Gottesdienst schloss sich eine Feier an. Besonders hervorgehoben wurde auch das große ehrenamtliche Engagement von Neubauers Ehefrau Elisabeth-Katharina (kurz Elka). Das Ehepaar Neubauer war erst vor zweieinhalb Jahren nach Ingolstadt gekommen. Ein Nachfolger für den Gemeindepastor ist bisher noch nicht in Sicht. (AZ)