Die Paula-Schlier-Straße ist nicht genug

Vor fünf Jahren veröffentlichte der damalige Redakteur der Neuburger Rundschau, Fabian Kluge, an dieser Stelle einen Kommentar. Darin forderte er die Stadt Neuburg dazu auf, die Journalistin und Schriftstellerin Paula Schlier, eine Tochter der Stadt, für ihre feministische Pionierarbeit und ihren mutigen Kampf gegen die Nationalsozialisten zu würdigen. Mittlerweile gibt es in Neuburg zwar eine Paula-Schlier-Straße, ihren Namen und ihre Geschichte kennen dennoch die wenigsten. Und das muss sich dringend ändern.

„Die Stadt sollte stolz darauf sein, dass eine so mutige Frau hier ihre Wurzeln hat. Eine Straße oder ein Gebäude nach ihr zu benennen, ist das Mindeste. Doch auch eine Bürgermedaille oder die Ehrenbürgerwürde hätte sie mehr als verdient“, schrieb Kluge damals. Dem wäre eigentlich nichts mehr hinzuzufügen – gäbe es da nicht eine Neuburger Schule, die vor Kurzem ihren Namen verloren hat, und nun schlicht als Staatliche Realschule Neuburg bekannt ist.

Neuburg sollte die Chance nutzen, und die Realschule nach Paula Schlier benennen

In diesem Sinne kam Fabian Kluges Vortrag am Donnerstag genau zu richtigen Zeit, und das nicht nur, weil Paul Winter durch seine zumindest umstrittene Vergangenheit im Nationalsozialismus als Vorbild nicht mehr taugt. Schlier verkörpert Eigenschaften, die heute wichtiger denn je erscheinen. Sie durchschaute den Extremismus, prangerte ihn an, zeigte die Unmenschlichkeit, die seine Konsequenz ist, und stemmte sich gegen einen Sexismus und eine Herabwürdigung im Berufsleben, denen sich viele Frauen auch heute noch ausgesetzt sehen.

Die Chance, ihrer Botschaft und ihrem Beispiel ein Denkmal zu setzen, indem man der Realschule ihren Namen gibt, darf sich Neuburg keinesfalls entgehen lassen. Auch wenn Schlier lediglich in Neuburg geboren wurde und ihre frühe Kindheit hier verbracht hat, hat diese Verbindung eine Bedeutung. Sie erlaubt es, sie nicht nur als historische Figur, sondern als tatsächliches Vorbild wahrzunehmen. Sie erlaubt es den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt, sich mit ihrem Mut, ihrem Einsatz und ihren Ideen zu identifizieren. Der Name und das Wirken der Paula Schlier sollten in Neuburg jedem ein Begriff sein – das ist wahrlich das Mindeste.