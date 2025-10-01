Icon Menü
Pedelec-Fahrer stürzt nach Reifenplatzer: Helm hätte Kopfverletzung verhindert

Ingolstadt

Reifen geplatzt: Pedelec-Fahrer verletzt sich schwer am Kopf

Während der Fahrt ist bei einem Pedelec-Fahrer in Ingolstadt der Reifen geplatzt. Ein Helm hätte vermutlich die schweren Verletzungen verhindern können.
    Bei einem Unfall mit einem Pedelec hat sich der Fahrer in Ingolstadt schwer verletzt.
    Bei einem Unfall mit einem Pedelec hat sich der Fahrer in Ingolstadt schwer verletzt. Foto: Leonie Asendorpf/dpa

    Am Dienstagnachmittag war ein 31-Jähriger aus Mailing mit seinem Pedelec auf dem Gehweg an der Roßmühlstraße in Ingolstadt Richtung Süden unterwegs. Plötzlich platzte nach Angaben der Polizei der Vorderreifen und der Radler stürzte nach vorn über sein Rad.

    Bei einem Unfall erlitt ein Pedelecfahrer in Ingolstadt eine schwere Verletzung am Kopf

    Der Mann trug keinen Fahrradhelm und kam deshalb mit einer schweren Kopfverletzung ins Krankenhaus. „Diese schwere Kopfverletzung hätte durch einen Helm verhindert werden können“, heißt es im Bericht der Polizei. (AZ)

