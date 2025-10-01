Reifen geplatzt: Pedelec-Fahrer verletzt sich schwer am Kopf

Am Dienstagnachmittag war ein 31-Jähriger aus Mailing mit seinem Pedelec auf dem Gehweg an der Roßmühlstraße in Ingolstadt Richtung Süden unterwegs. Plötzlich platzte nach Angaben der Polizei der Vorderreifen und der Radler stürzte nach vorn über sein Rad.

Bei einem Unfall erlitt ein Pedelecfahrer in Ingolstadt eine schwere Verletzung am Kopf

Der Mann trug keinen Fahrradhelm und kam deshalb mit einer schweren Kopfverletzung ins Krankenhaus. „Diese schwere Kopfverletzung hätte durch einen Helm verhindert werden können“, heißt es im Bericht der Polizei. (AZ)