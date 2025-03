49-jährige Pedelec-Fahrerin bei Unfall verletzt

Eine 49-jährige Pedelec-Fahrerin ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall auf der Sudetenlandstraße verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr eine 61-jährige Neuburgerin gegen 13.50 Uhr mit ihrem Pkw auf der Sudetenlandstraße und in den Kreisverkehr zur Ostendstraße.

49-Jährige aus Rohrenfels muss mit Verdacht auf Unterarmbruch ins Krankenhaus

Den Kreisverkehr wollte sie zurück in die Sudetenlandstraße verlassen, übersah dabei aber eine von links kommende 49-Jährige aus Rohrenfels, die dort mit ihrem Pedelec fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 49-Jährige zu Boden stürzte. Sie wurde mit dem Verdacht auf einen Bruch des Unterarms ins Krankenhaus gebracht, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. (AZ)