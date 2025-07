Pedelecfahrerin wird bei Unfall leicht verletzt

An der Einmündung der Nördlichen Grünauer Straße in die Grünauer Straße ist es am 30. Juni um 13.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. So geht es aus einem Polizeibericht hervor. Ein 51-jähriger Neuburger wollte mit seinem Auto von der Nördlichen Grünauer Straße nach rechts in die Grünauer Straße einbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt einer 65-jährigen Neuburgerin.

Diese war mit ihrem Pedelec 25 auf dem gemeinsamen Geh-/Radweg stadtauswärts unterwegs. Beim Zusammenstoß erlitt die Frau leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Es entstand Schaden in Höhe von 1500 Euro. (AZ)