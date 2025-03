Peter Gall-Quintett im Birdland: Der etwas andere Schlagzeuger

Man sollte als Birdland-Gast nicht den Fehler begehen, ausbleibenden Beifall nach einem Solo mit Desinteresse oder gar ungenügender Leistung der Instrumentalisten gleichzusetzen. Gerade das Quintett des Schlagzeugers Peter Gall darf bei seiner Rückkehr nach 2018 (damals beim Birdland Radio Festival) in den voll besetzten Hofapothekenkeller vor einem Publikum performen, das wirklich zuhört, das keine ausgelassene Klatschparty veranstaltet, sondern die Nuancen der Musik einer der augenblicklich interessantesten Jazzformationen Europas erspüren will. Um dann plötzlich wie ein Raver in Trance zu geraten.

