Neuburger Descartes-Gymnasium: So verabschieden Kollegen, Schüler und Eltern Direktor Peter Seyberth

Wenn Peter Seyberth am Donnerstag ein letztes Mal auf sein Fahrrad steigt, um seinen Heimweg donauabwärts nach Ingolstadt zu radeln, dann ist ihm sehr bewusst, was er geleistet hat. Es dürften wohl mindestens 150.000 Kilometer gewesen sein, die er in seinen 13 Jahren als Direktor am Neuburger Descartes-Gymnasium auf den Tacho geradelt hat. Doch vor allem im Schulbetrieb des einzigen Gymnasiums im nördlichen Landkreis mit über 1000 Schülern hat er nachhaltige Spuren hinterlassen. Als Dank für sein Engagement und seine angesehene Leitung der Schule feierten ihn jetzt Kollegen, Ministerialbeauftragte, Schüler und Eltern. Und Seyberth selbst hatte eine klare Botschaft für die Schulfamilie und Aufgaben für seinen Nachfolger vorbereitet.

Die Überraschungsabschiedsparty mit allen Schülerinnen und Schülern hatte Seyberth schon vergangene Woche gefeiert. Morgens um 5.45 Uhr stand die Fachschaft Sport vor seiner Haustür in Ingolstadt und holte ihn mit dem Rad ab. Der tägliche Weg zur Arbeit war jetzt eine Gemeinschaftstour. Es war der Start in einen unvergesslichen Schultag für ihn: Die Krönung war ein Flashmob im Pausenhof. Schülersprecher Melissa Hamzic, Lea Hesche und Nina Weinberg dankten ihrem Schulleiter auch beim Festakt ganz offiziell: „Sie haben unsere Anliegen immer ernst genommen, unsere Initiativen unterstützt und waren zugleich sehr klar und offen für das, was möglich war“, so der Tenor.

Icon vergrößern Für Nachfolger Markus Edenhofer (rechts) hatte Seyberth symbolhafte Geschenke dabei: einen Spaten und eine Funkuhr. Foto: Barbara Wild Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Für Nachfolger Markus Edenhofer (rechts) hatte Seyberth symbolhafte Geschenke dabei: einen Spaten und eine Funkuhr. Foto: Barbara Wild

Steffi Sauerlacher und Wolfgang Kulzer vom Personalrat stellten stellvertretend für alle Lehrkräfte dem Direktor ein launiges Zeugnis aus, das so manchen Blick in die Eigenheiten des Schulleiters zuließ. In den vergangenen 13 Jahre war Seyberth nur eine Woche überhaupt mal krank gewesen. Statt klarer Ordnung herrschte an seinem Arbeitsplatz wohl eher das kreative Chaos, dafür klappte die Integration in der „Klassengemeinschaft“ stets vorbildlich.

Seine ständige Stellvertreterin Sonja Haidl attestierte Peter Seyberth „Führung in bester Form“, weil er diese nicht im Alleingang anging, sondern als Teamaufgabe verstand. „Du brachtest breites Wissen und die notwendige Erfahrung mit, um wegweisende Projekte anzustoßen“, sagte sie. Zugleich habe sich der 65-Jährige, der mittlerweile zweifacher Großvater ist, stets als „Primes inter pares“ (Erster unter Gleichen) verstanden - „mit der Betonung auf pares“. Er habe die Anliegen anderer stets ernst genommen und sei offen für Lösungen gewesen.

Für die Eltern dankte Beiratsvorsitzender Mate Beric für die Bewältigung der Herausforderungen. „Sie haben in Zeiten von Lehrermangel, gesellschaftlicher Veränderung, Pandemie und Sanierungsstau menschliche Führungsstärke bewiesen. Und sie haben den Jugendlichen nicht nur Bildung, sondern auch Haltung vermittelt.“ Das in der Schulfamilie erarbeitete Leitbild, das großformatig in der Aula hängt und in Teilen die Hausfassade ziert, sei Sinnbild dafür.

„Sportlich, junggeblieben, modern und doch ein selbstbewusster Altphilologe“, beschrieb die direkte Vorgesetzte aus dem Kultusministerium, Ministerialbeauftragte Brigitte Gams-Loibl, den scheidenden Direktor. Latein und Griechisch waren seine Fächer und trotzdem sei er gerade bei der Digitalisierung der Schule maßgeblicher Antreiber gewesen. Zugleich habe sich Seyberth in allen Variationen stets besonders für die Förderung der Schüler eingesetzt, mit Programmen wie Rundumblick, einem Coaching, dem Lernbüro oder der Schülerakademie. Unter dem gebürtigen Aschaffenburger wurde das Descartes zur Pilotschule für die Mittelstufe Plus, zur Klimaschule, zur Schule gegen Rassismus und zur digitalen Schule der Zukunft.

Neben einer offiziellen Urkunde, die ihn ab 31. Juli 2025 in den Ruhestand entlässt, erhielt Seyberth zahlreiche Geschenke: Wein und Kaffee, Regenschirme mit Neuburg-Motiv, Wanderrucksack samt nachhaltiger Brotdose warten darauf, genutzt zu werden. Er selbst hatte für seine Schulfamilie noch einige Botschaften im Gepäck, schonungslos und klar formuliert, wie man es von ihm kennt. „Es ist an der Zeit, meinen Hut zu nehmen, denn ich merke, dass ich der Rolle der Schule in der Gesellschaft zunehmend ratlos gegenüberstehe“, sagte Seyberth. Defizite und Versäumnisse der vergangenen Jahre seien immer mehr spürbar. Die Ausstattung von Schulen hänge an der Finanzkraft der Kommunen. „Wie kann es da gleiche Bedingungen für alle Kinder geben?“, fragt er. In seinen Augen, so wurde deutlich, investiere der Staat in Rentner und Rüstung. „Die Schüler müssen leider erkennen, dass sie der Politik nicht viel wert sind.“

Für seinen Nachfolger hatte Seyberth zwei Aufträge. Er überreichte Markus Edenhofer einen Spaten. „Vielleicht hast du das Glück, endlich einen Spatenstich zu erleben“, spielte er auf den seit Jahrzehnten geplanten aber noch nicht realisierten Erweiterungsbau des Gymnasiums an. Und auch eine schmucklose Funkuhr für die Wand gab er weiter. „Bisher ist es nicht gelungen, dass alle Uhren im Schulhaus die gleiche Zeit anzeigen“, gab er preis. „Aber hiermit weißt wenigstens du, welche Stunde es geschlagen hat“, so Seyberth.