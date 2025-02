Peter von der Grün, der Profiteur des politischen Ringens

In ziemlich genau einem Jahr sind Kommunalwahlen und der Wunsch nach einer Veränderung an der Landkreisspitze dürfte in der Politikwelt selten so dominant gewesen sein. Vor diesem Hintergrund ist auch die Idee entstanden, Landrat Peter von der Grün einen parteiübergreifenden Gegenkandidanten gegenüberzustellen. Wenn sich die CSU- und Freie Wähler-Basis im Landkreis einig wäre, dass dieser Kandidat ein besserer Landrat wäre, dann stünden seine Chancen auf einen Wahlsieg nicht schlecht. Doch es könnte auch ganz anders kommen.

