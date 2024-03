Neuburg

18:30 Uhr

Ehemaliges Alpen-Partyzelt: In Neuburg eröffnet eine neue Schirmbar

Plus Der CSU-Stadtrat und TV-bekannte Jungbauer Peter Ziegler eröffnet mit einer großen Party seine Schirmbar in Neuburg. Das Zelt stand einst auf einem Berg im Zillertal.

Von Andreas Zidar

In Neuburg eröffnet eine neue Bar - eine Schirmbar, um genau zu sein. Dahinter steckt der CSU-Stadtrat und TV-bekannte Jungbauer Peter Ziegler. Die Geschichte hinter der Bar erstreckt sich über viele Jahre und ist eine besondere.

Peter Ziegler eröffnet Schirmbar in Neuburg

Zieglers Familie gehört seit Langem eine Hütte im Zillertal. Dort, oben auf dem Berg in Mayrhofen, waren die Gäste gut mit einer Wirtin befreundet. Die betrieb neben ihrer Alm auch eine Schirmbar. Vor etwa fünf Jahren kündigte die Wirtin an, alles abreißen und neu bauen zu wollen, berichtet Ziegler im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Neuburger wurden aufmerksam. Einer von ihnen kaufte die Schirmbar ab, zerlegte sie in Einzelteile und transportierte sie mit mehreren Unimogs in die Heimat. Dort wurde es zunächst nichts aus einer Neueröffnung, und die Teile wurden auf dem Hof von Ziegler eingelagert.

