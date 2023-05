Unbekannter klaut Geldkassette aus Eierhütte

Die Kette, mit der das Behältnis gesichert worden war, hatte der Dieb abgezwickt. Die Polizei sucht Zeugen.

Als der Betreiber eines rund um die Uhr frei zugänglichen Hofladens am Samstagmorgen seinen Stand in der Peutenhausener Hauptstraße aufsuchte, erlebte er eine böse Überraschung. Die Geldkassette, in welche die Selbstbedienungskunden das Bargeld einwerfen, war in der vergangenen Nacht gestohlen worden. Der unbekannte Täter hatte die Kette, mit der das versperrte Behältnis gegen Wegnahme gesichert war, abgezwickt und die Kassette mitgenommen.

Wer in der Nacht auf Samstag, 13. Mai, in der Peutenhausener Hauptstraße etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich bitte mit der Polizeiinspektion Schrobenhausen unter Telefon 08252/89750 in Verbindung setzen. (AZ)