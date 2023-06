14-Jähriger fährt mit Papas Auto durchs Wohngebiet

In Pfaffenhofen hat ein 14-Jähriger einfach eine Spritztour mit dem Auto seines Vaters durch ein Wohngebiet gemacht. Er hatte unbemerkt den Zweitschlüssel genommen.

Ein aufmerksamer Zeuge konnte einen augenscheinlich Minderjährigen dabei beobachten, wie dieser mit einem Auto in einem Wohngebiet in Pfaffenhofen herumfuhr. Daraufhin verständigte er die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung konnte in der Joseph-Maria-Lutz-Straße das abgestellte Auto mit noch warmem Motor feststellen.

14-Jähriger schnappt sich Papas Auto und fährt durch Pfaffenhofen

An der Halteradresse stellte sich heraus, dass ein 14-jähriger Pfaffenhofener den Zweitschlüssel des Vaters genommen hatte, um, ohne Führerschein, eine Spritztour durch das Wohngebiet zu unternehmen. Der Vater wusste darüber nicht Bescheid. Es wurde nun ein Strafverfahren aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (AZ)