86-Jährige schwerstverletzt, weil 72-Jähriger sie übersieht

In Pfaffenhofen hat sich ein schlimmer Verkehrsunfall ereignet. Ein Autofahrer hat eine Fußgängerin erfasst. Sie wurde mit Wucht auf die Fahrbahn geschleudert.

Ein 72-jähriger Autofahrer aus Pfaffenhofen fuhr am Dienstag gegen 10 Uhr vom Hauptplatz Richtung Ingolstädter Straße, kam an den dortigen Fußgängerüberweg heran und sah zunächst nach links. Er übersah dabei eine von rechts kommende 86-jährige Frau aus Pfaffenhofen auf dem Fußgängerüberweg und erfasste diese mit seinem Fahrzeug frontal. Sie wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Fahrbahn geschleudert und blieb dort zunächst schwer verletzt liegen. Wie die Polizei berichtet, lieferte sie der hinzugezogene Rettungsdienst mit schwersten Verletzungen in die Ilmtalklinik ein. (AZ)