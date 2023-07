32-jährige Frau aus Pfaffenhofen an der Ilm wird vermisst

Eine 32 Jahre alte Frau aus Pfaffenhofen wird seit dem 20. Juli 2023 vermisst. Die Polizei sucht nun mit Bild und Beschreibung nach ihr.

Die 32-jährige Julia Samwald aus Pfaffenhofen an der Ilm wird seit Donnerstag, 20. Juli 2023, vermisst. Nach Angaben der Polizei dürfte sie sich zuletzt in der Nacht vom 20. auf den 21. Juli in ihrer Wohnung in Pfaffenhofen aufgehalten haben. Seitdem wurde sie nicht mehr gesehen.

Die Polizei beschreibt Julia Samwald als 1,65 Meter groß mit dunkelblauen Haaren, die oft zu einem Dutt gebunden sind. Außerdem habe sie einige markante Leberflecke im Gesicht. Ihre Figur wird als "vollschlank" beschrieben, zur Bekleidung liegen derzeit keine Informationen vor.

Diese 32-jährige Frau aus Pfaffenhofen an der Ilm wird seit 20. Juli 2023 vermisst. Foto: Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Die Vermisste könnte sich den Ermittlern zufolge noch im Raum Pfaffenhofen aufhalten, es gibt jedoch auch Hinweise, dass sie nach Berlin oder in die Ukraine reisen könnte. Darüber hinaus hält sie sich gerne in freier Natur auf und könnte mit einem Zelt im Wald campen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Pfaffenhofen unter 08441/80 95 -0 entgegen, Zeugen können sich aber auch an jede andere Polizeidienststelle wenden. (AZ)