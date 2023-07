Auto fährt Schüler in Pfaffenhofen an und dann einfach davon

In Pfaffenhofen ist ein Auto mit einem 18-Jährigen auf dem Fahrrad kollidiert. Der Schüler stürzte und verletzte sich. Nun sucht die Polizei den Autofahrer.

Mittwochmorgen kam es auf Höhe des Bekleidungsgeschäftes KIK in Pfaffenhofenzu einem folgenschweren Verkehrsunfall, als ein 18-jähriger Schüler aus Ilmmünster auf dem Fahrradstreifen der Joseph-Fraunhofer-Straße unterwegs war. Ein von hinten kommendes dunkles Auto mit schwarzen Felgen - mutmaßlich könnte es sich um einen VW Polo handeln - kollidierte mit dem Radfahrer, so dass dieser stürzte und sich dabei eine Schulterverletzung zuzog. Der Verletzte beobachtete noch, dass das Auto kurz anhielt, ein paar Meter zurückfuhr, um zu wenden und in entgegengesetzter Richtung davon zu fahren, ohne sich um den angefahrenen und verletzten Radfahrer zu kümmern und seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Fahrerflucht in Pfaffenhofen: Polizei sucht Zeugen

Ob es sich bei dem Fahrer um eine männliche oder weibliche Person handelte ist derzeit nicht bekannt, teilt die Polizei mit. Es besteht die Möglichkeit, dass das dunkle Auto im Bereich der Front Beschädigungen aufweist. Der Schüler begab sich selbst zum Arzt, sein E-Bike wies nur geringfügige Beschädigungen auf. Zeugen des Unfalles oder Personen, die sachdienliche Hinweise auf den Verursacher geben können, werden dringend gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pfaffenhofen unter Telefon 08441/8095-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (AZ)