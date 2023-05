Baby schreit: Autofahrer verursacht Unfall

In Pfaffenhofen war ein Autofahrer abgelenkt, weil sein Baby schrie. Er überfuhr ein Stoppschild und prallte gegen ein anderes Auto. Es gab mehrere Verletzte.

Ein 37-jähriger aus Baar-Ebenhausen fuhr am Dienstag gegen 19.30 Uhr mit seinem Mercedes auf der Ingolstädter Straße in Pfaffenhofen stadtauswärts und wollte ursprünglich am Ende nach rechts in die Anton-Schranz-Straße einbiegen. Mit im Fahrzeug war seine 34-jährige Ehefrau und ein Kleinkind, das im Auto schrie, sodass der Fahrer dadurch abgelenkt wurde und anstatt am Stoppschild am Ende der Ingolstädter Straße anzuhalten ungebremst in die Anton-Schranz-Straße einfuhr.

Verkehrsunfall in Pfaffenhofen: Baby blieb wohl unverletzt

Eine von links kommende und somit bevorrechtigte 23-jährige Pfaffenhofenerin hatte keine Möglichkeit mehr zu reagieren und prallte mit ihrem BMW frontal in die linke Fahrzeugseite des Mercedes, der diagonal über die Anton-Schranz-Straße schleuderte und erst an einem Baum im Grünstreifen zwischen dem TÜV-Gelände und der Anton-Schranz-Straße zum Stehen kam. Die Fahrerin des BMW wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit multiplen Verletzungen in die Ilmtalklinik eingeliefert werden, heißt es im Polizeibericht. Fahrer und Beifahrerin des Mercedes erlitten leichtere Verletzungen, das ebenfalls im Fahrzeug befindliche Baby blieb nach derzeitigem Stand unverletzt.

Die Feuerwehr Pfaffenhofen war mit drei Fahrzeugen und mehreren Einsatzkräften vor Ort zur Absicherung, Räumung und Bergung der Unfallstelle. Beide Fahrzeuge werden derzeit als Totalschäden eingestuft, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. (AZ)