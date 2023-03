Einbruch in Fahrradgeschäft: Polizei schnappt Tatverdächtige

Nach dem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in Pfaffenhofen gelingt der Polizei ein Ermittlungserfolg. Der zwischenzeitliche Schaden lag bei rund 100.000 Euro.

Hochwertige Räder im Wert von rund 100.000 Euro haben Diebe in der Nacht auf Mittwoch aus einem Fahrradgeschäft in Pfaffenhofen gestohlen. Nun konnte die Polizei vier Tatverdächtige ausfindig machen.

Wie die Beamten berichten, erbeuteten die Täter über ein Dutzend Räder aus dem Geschäft im Gewerbegebiet im Nordosten Pfaffenhofens. Sie verschafften sich über das Dach gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hatte einen Zeugenaufruf gestartet.

Einbruch in Fahrradgeschäft in Pfaffenhofen: Polizei schnappt Tatverdächtige

Durch die Auswertung gesicherter Spuren am Tatort sowie umfangreiche Folgemaßnahmen der Beamten konnten nun vier Beschuldigte ermittelt werden. Hierbei handelt es sich um moldawische Staatsangehörige im Alter zwischen 28 und 30 Jahren. Im Rahmen von Durchsuchungsaktionen an den Wohnadressen der Tatverdächtigen in Hessen und Rheinland-Pfalz Anfang März konnten weitere Beweismittel unter anderem in Form von Computern und Speichermedien sichergestellt werden.

Ein 28-jähriger mutmaßlicher Einbrecher wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt einem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht, nachdem er während der Durchsuchung versucht hatte, Beweismittel zu vernichten. Ein weiterer Tatverdächtiger im Alter von 29 Jahren wurde bereits im Januar bei einem ähnlich gelagerten Einbruch in ein Fahrradgeschäft in Südfrankreich festgenommen und sitzt dort seither in Untersuchungshaft. Zwei der mutmaßlichen Täter im Alter von 28 und 30 Jahren wurden nach erfolgten erkennungsdienstlichen Maßnahmen wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. (AZ)