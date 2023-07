Exhibitionist zeigt sich einer 60-jährigen Frau

Die Polizei meldet, dass sich in Pfaffenhofen scheinbar zwei Männer an unterschiedlichen Orten auffällig verhalten haben. Was passiert ist.

Eine 60-jährige Dame aus Pfaffenhofen ging vergangenen Donnerstagnachmittag hinter dem Kaufland-Gebäude an der Ilm entlang und konnte dort einen ihr unbekannten Mann sehen, der anscheinend urinierte. Plötzlich drehte sich der Mann um und die Dame konnte sehen, dass er an seinem Geschlechtsteil manipulierte, berichtet die Polizei. Er sah die Dame dabei direkt an, diese ging weiter und konnte den Mann später folgendermaßen beschreiben: ungefähr 20 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und schlank, sehr dunkler Hautteint, ohne Brille oder Bart, leicht gewellte braune Haare, graues Baseballcap, dunkelrotes T-Shirt, dunkelblaue Shorts und helle Turnschuhe.

Pfaffenhofen: Ein weiterer Mann soll sich unsittlich berührt haben

Ein ähnlicher Fall soll sich gegen 17 Uhr am selben Tag im Bereich der Pfaffenhofener Innenstadt am Stadtgraben zugetragen haben. Wie der Polizeiinspektion Pfaffenhofen mitgeteilt wurde, habe sich in der Nähe des Sparkassenplatzes bei den Garagen gegenüber der Postfiliale ein Mann folgendermaßen verhalten: Bei Gewahr werden einer etwa 20-jährigen bislang unbekannten Passantin soll er sich über seiner Bekleidung und kurz darauf in seiner Hosentasche im Genitalbereich auffällig gerieben haben, während er das Passieren der Fußgängerin beobachtete, die ihren Weg aber unbeirrt fortsetzte. Der Mann wird im Polizeibericht so beschrieben: etwa 1,75 Meter groß, vollbärtig, mit dunklen kurzen Haaren, bekleidet mit einem dunklen T-Shirt sowie einer leichten weißen knielangen Sommerhose und Turnschuhen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Pfaffenhofen unter der Nummer 08441/8095-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (AZ)