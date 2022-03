Pfaffenhofen

vor 19 Min.

Feuer in einem Lagergebäude in Pfaffenhofen

In einem Industriebetrieb in Pfaffenhofen hat es am Montag gebrannt. Verletzt wurde allerdings niemand.

In einem Lagergebäude in Pfaffenhofen hate am am Montag gebrannt. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Am Montag hat es in einem Teil eines Lagergebäudes einer Pfaffenhofener Firma gebrannt. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 14.50 Uhr informierte laut Polizei ein Mitarbeiter des Industriebetriebs in der Ludwig-Hirschberger-Allee die Einsatzkräfte über den Brand. Als die Feuerwehr anrückte, drang bereits dichter Rauch aus einer Kaminöffnung des sogenannten Staublagers. Beim Brand in Pfaffenhofen ist ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden Nachdem Kräfte der Feuerwehr das Lüftungssystem mit einem Metallschneider geöffnet hatten, fanden sich dort mehrere Glutnester. Diese konnten schnell gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 50.000 Euro. Die Kripo Ingolstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Diese steht aktuell noch nicht eindeutig fest, es wird jedoch nicht von Brandstiftung ausgegangen. (nr)







Themen folgen