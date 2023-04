Pfaffenhofen

Feuerwehr muss ausrücken: Ehemalige Pferdestallungen brennen

In Pfaffenhofen musste die Feuerwehr ausrücken, weil ehemalige Pferdestallungen gebrannt haben.

An der Hohenwarter Straße in Pfaffenhofen haben am Mittwoch Pferdestallungen gebrannt. Die Feuerwehr war drei Stunden im Einsatz und konnte die Flammen löschen.

Die Feuerwehr Pfaffenhofen wurde am Mittwochabend gegen 20.15 zum Brand von ehemaligen Pferdestallungen an der Hohenwarter Straße in Pfaffenhofen alarmiert. Bereits bei der Anfahrt waren eine starke Rauchentwicklung sowie offener Feuerschein sichtbar, berichtet die Feuerwehr. Pferdestallungen in Pfaffenhofen brennen: Keine Verletzten Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Teil des Gebäudes in Flammen und der Brand drohte auf weitere Teile des Gebäudes sowie die angrenzende Vegetation überzugreifen. Dies konnte durch einen Innen- sowie Außenangriff von zwei Seiten mit insgesamt drei C-Rohren verhindert werden, heißt es im Bericht der Feuerwehr Pfaffenhofen. Im weiteren Verlauf des Einsatzes musste ein Teil der Dachkonstruktion geöffnet werden, um versteckte Glutnester zu finden und diese Ablöschen zu können. Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu schaden, da das Gebäude aktuell nicht genutzt wird. Die Feuerwehr Pfaffenhofen war mit 56 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen sowie einem Abrollbehälter für drei Stunden im Einsatz. Insgesamt wurden 18 Einsatzkräfte unter Atemschutz für die Lösch- und Nachlöscharbeiten eingesetzt. Des Weiteren waren die Kreisbrandinspektion, die Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung, der Fachberater des THW Pfaffenhofens, der Rettungsdienst und die Polizei an der Einsatzstelle. Seitens der Feuerwehr können keine Angaben zur Brandursache beziehungsweise Schadenshöhe gemacht werden. (AZ)

