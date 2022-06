Tödlicher Motorradunfall: Polizei sucht einen SUV-Fahrer

Nach dem tödlichen Motorradunfall zwischen Haimpertshofen und Heißmanning sucht die Polizei Zeugen - vor allem den Fahrer eines weißen SUVs.

Am Freitagnachmittag ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen Haimpertshofen und Heißmanning gekommen, in dessen Verlauf ein Motorradfahrer tödliche Verletzungen erlitt. Im Zuge der bei der PI Pfaffenhofen laufenden Unfallermittlungen wurde bekannt, dass kurz vor dem Unfall aus einer Baustelle bzw. einer Seitenstraße in Haimpertshofen ein weißer SUV - eventuell ein VW Tiguan - mit Anhänger auf die B 13 Richtung Pfaffenhofen eingebogen sein soll.

Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Haimpertshofen und Heißmanning

Der Fahrer dieses Fahrzeuges könnte wertvolle Hinweise in Bezug auf die Unfallursache beitragen und wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pfaffenhofen unter Telefon 08441/8095-0 in Verbindung zu setzen, ebenso Personen, die Hinweise auf die Identität dieses Fahrers geben könnten. (nr)

Lesen Sie dazu auch