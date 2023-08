Im Freibad: Unbekannter wirft Stein auf einen Sechsjährigen

Ein Sechsjähriger wurde im Freibad in Pfaffenhofen von einem Stein am Kopf getroffen. Ein Unbekannter hat ihn vermutlich von außen ins Bad geworfen.

Ein 53-jähriger Mann aus Neckargemünd war am Mittwochabend gegen 19 Uhr mit seinen Söhnen im Freibad in Pfaffenhofen. Sein sechsjähriger Sohn spielte laut Polizei mit seinem Bruder in der Nähe des Zauns Fußball, als er einen rund vier Zentimeter großen Stein an den Hinterkopf geworfen bekam.

Der Stein wurde vermutlich von außen ins Freibad Pfaffenhofen geworfen

Da sich niemand in der Nähe der Kinder befand, wurde der Stein vermutlich von außen ins Freibad geworfen. Das Kind erlitt eine Schwellung am Hinterkopf und wurde vom Vater zum Arzt gebracht. Wer Hinweise zur Tat oder zum Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Pfaffenhofen unter der Nummer 08441/8095-0 zu melden. (AZ)