In Waldstück gefunden: Polizeichef aus Pfaffenhofen gestorben

Helmut Fink, der Leiter der Polizeiinspektion Pfaffenhofen, galt als vermisst. Nun wurde er lebensgefährlich verletzt in einem Waldstück gefunden. Er verstarb noch vor Ort.

Mehrere Einsatzkräfte der Polizei suchten am Montagvormittag Helmut Fink, Leiter der Polizeiinspektion Pfaffenhofen, der zunächst als vermisst galt. Er konnte im Zuge der Suchmaßnahmen gegen 11.30 Uhr im Gemeindebereich Kirchdorf an der Amper, Landkreis Freising, in einem Waldstück lebensgefährlich verletzt aufgefunden werden. Er verstarb nach Angaben der Polizei noch vor Ort, kurz nach Eintreffen des verständigten Notarztes.

Die zuständige Kriminalpolizeiinspektion Erding hat die Ermittlungen zu den Todesumständen übernommen. Hinweise auf ein Unfallgeschehen oder Fremdverschulden sind laut Polizei nicht erkennbar. Die Familie sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der PI Pfaffenhofen werden derzeit durch Kräfte des Kriseninterventionsdienstes betreut. Fink war unter anderem von 2004 bis 2006 stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Schrobenhausen. (nr)