Junger Mann wird von Zug erfasst und schwer verletzt

Am späten Dienstagabend kam es zu einem Personenunfall am Bahnhof in Pfaffenhofen an der Ilm. Ein Mann wurde von einem Zug erfasst und schwer verletzt. Die Bundespolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Die Landespolizei setzte die Bundespolizei Nürnberg gegen 23 Uhr in Kenntnis darüber, dass eine Person schwer verletzt am Bahnsteig 1 am Bahnhof Pfaffenhofen aufgefunden wurde. Ein Lokführer eines Güterzuges hatte eine auf Gleis 1 liegende Person gemeldet, berichtet die Polizei.

Die alarmierten Rettungskräfte brachten den alkoholisierten 23-Jährigen, der nach seinen Angaben von einem Zug erfasst wurde, in die Ilmtalklinik Pfaffenhofen. Die Ermittlungen zu dem Unfallhergang dauern noch an.

Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg untersucht den Vorfall und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911/205551-0 oder über die E-Mail-Adresse bpoli.nuernberg@polizei.bund.de zu melden. (AZ)