Kuh verletzt Passanten und einen Helfer

Im Pfaffenhofener Ortsteil Haimpertshofen hat eine Kuh einen Mann angegriffen, der am Gatter der Weidefläche vorbeiging. Ein anderer Mann wollte ihm helfen.

Ein 39-Jähriger aus dem Pfaffenhofener Ortsteil Haimpertshofen ging am Mittwoch an einem Gatter am Schallerweg vorbei. Dies erzürnte eine Kuh innerhalb dieses Gatters offenbar so sehr, dass sie auf den Passanten unvermittelt losging und ihn durch das Gatter an der der rechten Körperseite verletzte. Wie die Polizei berichtet, schrie der Passant um Hilfe. Dies hörte ein 70-Jähriger aus Haimpertshofen, eilte sofort zum Gatter und half dem Unglücklichen, sich vom Gatter und der aggressiven Kuh zu befreien. Dabei wurde er allerdings selbst von der Kuh eingeklemmt und erlitt so starke Verletzungen im Kopf- und Brustbereich, dass er - nachdem er sich letztlich selbst befreit hatte - mit einem Rettungswagen in das Schrobenhausener Krankenhaus eingeliefert werden musste. Das erste Opfer der Kuh konnte sich mit leichten Verletzungen an Armen und Beinen selbst zum Arzt begeben. (AZ)