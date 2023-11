Ladendieb in Pfaffenhofen noch in der Umkleide gestellt

Während des Dultsonntags in Pfaffenhofen wollte ein Mann in einem Kleidergeschäft mehrere Stücke mitgehen lassen. Doch eine Mitarbeiterin verhinderte dies.

Eine 53-jährige Mitarbeiterin in einem Bekleidungsgeschäft in Pfaffenhofen hat einen Ladendieb auf frischer Tat ertappt. Die Frau bemerkte am Sonntag während der Dult, dass ein Mann mehrere Bekleidungsstücke in den Bereich der Umkleiden mitnahm und dort begann, an den Bekleidungsstücken herumzuzerren. Sie vermutete sofort, dass der Mann die Sicherungsetiketten von der Bekleidung entfernen wollte und verständigte die Polizei.

Die eintreffende Streife der Polizeiinspektion Pfaffenhofen konnte den 33-jährigen Pfaffenhofener noch in der Umkleide stellen und verifizieren, dass dieser von vier Pullovern und einem T-Shirt die Sicherungsetiketten bereits beschädigt und entfernt hatte. Über die Strafanzeigen wegen versuchten Ladendiebstahls und vollendeter Sachbeschädigung bekam der Mann ein Hausverbot für das Geschäft mit auf den Heimweg. Der Schaden an der Bekleidung liegt bei etwa 60 Euro. (AZ)

