Mit Spritzwasser und Hupe: Roller- und Autofahrer geraten aneinander

In Pfaffenhofen sind ein Roller und ein Autofahrer aneinander geraten. Beide erstatteten schließlich Anzeige bei der Polizei.

Am Freitagnachmittag war ein 17-jähriger Rollerfahrer auf der Scheyerer Straße in Pfaffenhofen unterwegs. Dabei wurde er eigenen Angaben zufolge trotz Gegenverkehrs von einem 44-jährigen Autofahrer überholt. Der Autofahrer traf den Rollerfahrer mit dem Spritzwasser Der Rollerfahrer hupte den Autofahrer an, dieser betätigte laut Polizei daraufhin die Scheibenwischanlage und traf mit dem Spritzwasser den 17-Jährigen, der wiederum hupte. Daraufhin hielten beide an und der Autofahrer soll gegen den Helm seines Kontrahenten geschlagen haben. Der Rollerfahrer erstattete schließlich Anzeige bei der Polizei wegen Nötigung im Straßenverkehr und Körperverletzung. Der Autofahrer erstattete Gegenanzeige wegen Beleidigung. (AZ)

