Nach Drogenkonsum: 20-Jähriger läuft nackt in Supermarkt

Ein 20-Jähriger läuft nur mit Socken bekleidet durch Pfaffenhofen und in einen Supermarkt. Wie sich herausstellt, hatte er Drogen konsumiert.

Durch eine telefonische Mitteilung wurden am vergangenen Donnerstagabend die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Pfaffenhofen auf einen Mann aufmerksam, der nur mit Socken bekleidet im westlichen Stadtteil von Pfaffenhofen unterwegs war. Die Beamten konnten laut Polizei dann auch tatsächlich den 20-jährigen Pfaffenhofener zu Fuß im Zuge der Hohenwarter Straße aufgreifen. Dieser machte auf die eingesetzten Kräfte einen sehr verwirrten Eindruck. Im Rahmen der Ermittlungen wurde dann bekannt, dass der Mann zuvor im dortigen Edeka-Markt gewesen ist.

Mann läuft nackt durch Pfaffenhofen und Edeka-Supermarkt

Die Abklärung der genauen Vorfälle in diesem Geschäft ist noch Gegenstand des laufenden Ermittlungsverfahrens. Nachdem der Mann angab, Drogen konsumiert zu haben, wurde über die Staatsanwaltschaft Ingolstadt Verbindung zum Jour-Richter aufgenommen. Dieser ordnete die Durchsuchung der Wohnung des Mannes an, in der dann auch Reste von verschiedenen Betäubungsmitteln aufgefunden werden konnten. Nach Abschluss der polizeilichen Sofortmaßnahmen konnte der junge Mann in die Obhut von Angehörigen entlassen werden. (AZ)