Marcus Csiki ist der neue Persönliche Referent des Pfaffenhofener Landrats

Marcus Csiki hat zuletzt das Büro von Staatssekretär Roland Weigert in München geleitet. Jetzt wechselt er an das Landratsamt Pfaffenhofen.

Marcus Csiki ist seit 1. Oktober der neue Persönliche Referent von Pfaffenhofens Landrat Albert Gürtner. Zudem leitet der 51-Jährige das Büro des Landrats im Pfaffenhofener Landratsamt und übernimmt auch die Funktion des Pressesprechers. Der Landrat hieß Marcus Csiki herzlich willkommen und wünschte ihm viel Freude und Erfolg bei seinen neuen Aufgaben.

Marcus Csiki hat in den letzten fünf Jahren das Büro von Staatssekretär Roland Weigert im Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie geleitet. Davor war er zehn Jahre in verschiedenen Funktionen für den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen tätig.

Marcus Csiki wird Pressesprecher am Landratsamt Pfaffenhofen

„Ich bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich auf die interessanten und verantwortungsvollen Aufgaben hier am Landratsamt“, so Marcus Csiki. Sein Vorgänger als Persönlicher Referent des Landrats, Christian Degen, hatte im Oktober letzten Jahres als Geschäftsführer an die Ilmtalklinik gewechselt. (AZ)