Polizei meldet: Aggressiver Rennradfahrer beschädigt Auto

Zu einem unschönen Vorfall zwischen zwei Rennradfahrern und einer Autofahrerin kam es Montagnachmittag auf der Bundesstraße 13 im Bereich Haimpertshofen beziehungsweise am Kreisel Anton-Schranz Straße. Die Autofahrerin aus Pörnbach überholte im Zuge der B 13 zunächst einen Mann und eine Frau auf ihren Rennrädern. Im weiteren Verlauf musste die Autofahrerin ihren Wagen am Kreisel verkehrsbedingt anhalten, heißt es im Polizeibericht. Hierbei fuhr der Rennradler sehr dicht auf das Auto auf und fühlte sich wohl durch die Pörnbacherin „ausgebremst“. Seinem Unmut macht er schließlich Luft, indem er mit seiner rechten Faust gegen die hintere linke Fahrzeugtüre der Frau schlug. Hierbei entstanden zwei Dellen. Im Anschluss entfernte sich das Rennradler-Pärchen unerkannt vom Ort des Geschehens, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 800 Euro zu kümmern. Wer Hinweise zur Identität der der beiden Radler geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Pfaffenhofen unter der Telefonnummer 08441/8095-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)