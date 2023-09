Polizeihunde finden einen vermissten 83-Jährigen

Einen glücklichen Ausgang nahm die Suche nach einem Vermissten in Pfaffenhofen. Im Einsatz waren dabei neun Polizeihunde.

Eine großangelegte Suche nach einem 83-Jährigen fand in der Nacht auf Mittwoch in Pfaffenhofen statt. Um kurz nach Mitternacht haben Mitarbeitende der Ilmtalklinik den Mann als vermisst gemeldet. Zunächst haben das Klinikpersonal und die Polizei den unmittelbaren Bereich im und um das Krankenhaus abgesucht - ohne Erfolg.

Bei der Suche nach dem 83-Jährigen kamen in Pfaffenhofen Hunde zum Einsatz

Da jedoch bekannt war, dass der Gerolsbacher trotz der kühlen Nachttemperaturen womöglich nur leicht bekleidet unterwegs sein könnte, wurden Such- und Rettungshunde angefordert. Sodann eilten die Suchhundestaffel IHV Freising, die ASB Rettungshundestaffel Ingolstadt, die Rettungshundestaffel des BRK Fürstenfeldbruck sowie die Rettungshundestaffel Isar mit insgesamt vier Personensuchhunden, fünf Flächensuchhunden, 16 Hundeführern sowie Begleitpersonal zum Einsatzort. Schließlich war die Suchaktion dann auch erfolgreich. Der leicht verwirrte und tatsächlich nur leicht bekleidete Mann konnte laut Polizei in der Dr.-Bergmeister-Straße in Pfaffenhofen in noch guter Verfassung angetroffen werden. (AZ)