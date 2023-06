Radler verletzt sich bei Sturz nach Unwetter schwer

Ein 24-Jähriger aus Reichertshofen stürzt auf der schmierigen Fahrbahn so schwer, dass er sich Beinverletzungen zuzieht uns ins Krankenhaus muss.

Während der Dienstbereich der Polizeiinspektion Pfaffenhofen am Donnerstagabend allgemein in Bezug auf Unwetterschäden relativ glimpflich davonkam, endete er für einen 24-jährigen Radfahrer aus Reichertshausen bedauerlich. Durch starke Windböen während der Gewitter sei Geäst abgerissen worden und auf dem Radweg zum Liegen gekommen, heißt es im Polizeibericht. Darüber hinaus war die Fahrbahn so schmierig, dass der Reichertshausener alleinbeteiligt die Kontrolle beim Bergabfahren verlor und so schwer stürzte, dass er mit seinen dabei erlittenen Beinverletzungen durch einen Rettungswagen in die Ilmtalklinik eingeliefert werden musste. Der Sachschaden an dem Fahrrad ist noch nicht beziffert, dieses wurde mit seinen persönlichen Gegenständen an Angehörige übergeben. (AZ)