Räder im Wert von 500.000 Euro geklaut: Tatverdächtige in Haft

Eine Bande ist im Juni 2021 in ein Fahrradgeschäft in Pfaffenhofen eingebrochen. Der Wert der Räder ist hoch, ebenso der Sachschaden. Die Kripo hat Verdächtige ermittelt.

Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Ingolstadt führten Ende Januar zur Festnahme von mutmaßlichen Mitgliedern einer kriminellen Bande: Sie hatten bundesweit Einbrüche in Fahrradgeschäfte verübt und dabei einen Millionenschaden verursacht. Dies teilt die Polizei nun mit.

Im Juni 2021 waren Unbekannte über das Dach in ein Fahrradgeschäft in Pfaffenhofen an der Ilm eingedrungen und hatten Fahrräder im Wert von über 100.000 Euro erbeutet. Aufwändige Ermittlungen der Ingolstädter Kripo führten auf die Spur einer aus Rumänien und Moldawien stammenden Gruppierung, die nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen für eine Vielzahl weiterer Einbrüche in Fahrradgeschäfte im gesamten Bundesgebiet verantwortlich sein dürfte.

Kripo Ingolstadt: Verdächtige sollen Fahrräder ins Ausland geschmuggelt haben

Die Fahrräder im Gesamtwert von mehr als einer halben Million Euro wurden den Ermittlungen zufolge hauptsächlich nach Moldawien geschmuggelt und dort weiter veräußert. Die Sachschäden an den Gebäuden belaufen sich laut Polizeiangaben auf insgesamt ebenfalls rund 500.000 EUR.

In enger Abstimmung mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurden Ende Januar zeitgleich Haftbefehle gegen vier Personen in Marseille (Frankreich), Dieburg (Hessen), Hahnheim (Rheinland-Pfalz) und Dreieich (Hessen) vollzogen und durch Haftrichter in Vollzug gesetzt. Die Männer im Alter zwischen 29 und 31 Jahren wurden an Justizvollzugsanstalten überstellt. (AZ)

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10