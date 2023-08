Schreie aus der Tiefgarage: Polizei findet nur kaputte Leuchten

Eine Frau hat in Pfaffenhofen die Polizei informiert, weil sie Schreie aus einer Tiefgarage gehört hat. Doch die Beamten fanden nur kaputte Leuchtstoffröhren.

Eine besorgte Frau hat der Polizei am Dienstagnacht gegen 2 Uhr gemeldet, dass sie Schreie aus der Tiefgarage gehört habe. Eine Streife der Polizei fand allerdings keine Personen in der Tiefgarage am Sparkassenplatz.

Der Schaden in der Tiefgarage in Pfaffenhofen beläuft sich auf rund 100 Euro

Jedoch waren mehrere Leuchtstoffröhren aus den Halterungen gerissen worden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Pfaffenhofen unter der Nummer 08441/8095-0 entgegen. (AZ)