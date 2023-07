Schwerer Motorradunfall am Schönthaler Berg: 20-Jähriger tot

Am Schönthaler Berg stürzte ein Motorradfahrer und wurde unter einem Auto eingeklemmt. Mit dem Hubschrauber kam er ins Krankenhaus.

Am Sonntagabend gegen 19 Uhr hat sich am Schönthaler Berg ein schwerer Motorradunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 20-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Freising von Tegernbach kommend in Richtung Pfaffenhofen unterwegs, als er auf der Strecke alleinbeteiligt stürzte. Inzwischen ist er seinen schweren Verletzungen erlegen.

Der Motorradfahrer schlitterte am Schönthaler Berg auf die Gegenfahrbahn

Der 20-Jährige schlitterte nach dem Sturz auf die Gegenfahrbahn und wurde unter einem entgegenkommenden Auto eingeklemmt. Er kam schwerstverletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro.

Wie der Polizeiinspektion Pfaffenhofen mittlerweile mitgeteilt wurde, ist der 20-jährige Motorradfahrer an seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus gestorben. Somit forderte diese Strecke ein weiteres Todesopfer. heißt es im Polizeibericht. (AZ)