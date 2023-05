Sondereinsatzkommando nimmt Mann mit Messer fest

In Pfaffenhofen musste am Sonntag das Sondereinsatzkommando anrücken. Ein Mann hatte einen Nachbarn mit dem Messer angegriffen und sich dann im Zimmer verschanzt.

Einen größeren Polizeieinsatz in der Ingolstädter Straße in Pfaffenhofen verursachte ein 59-jähriger Pfaffenhofener, der einen 44-jährigen Nachbarn am Sonntagabend mit einem Küchenmesser angegriffen und leicht am Unterarm verletzt hatte.

Da er sich nach der Körperverletzung in sein Zimmer zurückzog und der Verbleib der Tatwaffe und die weitere Gefährlichkeit des Täters unklar war, rückte das Sondereinsatzkommando (SEK) der Polizei an. Es erfolgte seine widerstandlose Festnahme durch Kräfte des SEK, teilt die Polizei mit. Der 59-Jährige wurde anschließend wegen Fremdgefährlichkeit in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, sein Kontrahent konnte nach ambulanter Behandlung die Ilmtalklinik alsbald wieder verlassen. (AZ)