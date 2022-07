Streit um ein Auto: Mann schlägt seiner Schwester einen Zahn aus

Ein Streit zwischen einem 20-Jährigen und seiner 22-jährigen Schwester in Pfaffenhofen eskaliert derart, dass die Frau einen Schneidezahn verliert und ins Krankenhaus kommt.

Am Samstagabend, gegen 20.30 Uhr, kam es im Bereich der Polizei Pfaffenhofen zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen Bruder und Schwester. Im Laufe dieser Auseinandersetzung schlug der 20-jährige Bruder laut Polizei mit der Faust in das Gesicht der 22-jährigen Schwester, welche daraufhin ein Schneidezahn verlor und in der Ilmtalklinik Pfaffenhofen behandelt werden musste.

Pfaffenhofen: Bruder schlägt Schwester im Streit einen Zahn aus

Der Auslöser des Konflikts war die gemeinsame Nutzung eines Kraftfahrzeuges. Mit der Art der Nutzung war die Schwester nicht einverstanden und stellte ihren Bruder an diesem Abend zur Rede, heißt es von der Polizei. Im Laufe dieses Gespräches kam es dann zu dieser Körperverletzung. Dem Bruder erwartet nun ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung. (AZ)