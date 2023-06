Unbekannter klaut Mountainbike im Wert von 1500 Euro

In Pfaffenhofen wurde einem 44-Jährigen sein Fahrrad gestohlen, das er am Bahnhof abgestellt hatte. Als er zurückkam, fand er nur noch das aufgezwickte Schloss vor.

Ein 44-jähriger Mann aus Pfaffenhofen stellte sein schwarz-graues Mountainbike der Marke Cannondale am Dienstag im Fahrradständer am Bahnhof in Pfaffenhofen ab. Er versperrte dieses mit einem Fahrradschloss. Als er zu seinem Fahrrad zurückkehrte, habe sich nur noch das aufgezwickte Schloss am Fahrradständer befunden, teilt die Polizei mit. Der Wert des erlangten Guts wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Wer Hinweise zur Tat oder dem Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pfaffenhofen unter Telefon 08441/8095-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)