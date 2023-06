Unbekannter versucht in Geschäft einzubrechen

Die Polizei sucht einen unbekannten Täter, der versucht hat, in ein Geschäft in Pfaffenhofen einzubrechen. Wer hat etwas gesehen?

Ein unbekannter Täter versuchte irgendwann zwischen Freitag, 19 Uhr, und Montag, 18 Uhr, über die hintere Eingangstüre in ein Geschäft in der Joseph-Fraunhofer-Straße in Pfaffenhofen zu gelangen. An der Türe waren deutliche Hebelspuren sichtbar. Zudem sei die Türe verbogen gewesen, berichtet die Polizei. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 100 Euro. Wer Hinweise zur Tat oder dem Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pfaffenhofen unter Telefon 08441/8095-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)