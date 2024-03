Unfall auf der A9: Münchner hatte zwei Promille im Blut

Einen Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gab es am Samstagvormittag auf der A9 bei Langenbruck. Der Unfallfahrer war stark angetrunken.

Mit fast zwei Promille im Blut hat ein 32-Jähriger aus München am Samstagvormittag einen Unfall auf der A9 gebaut. Der Mann war mit einem VW Tiguan auf der linken Fahrbahn in Richtung München unterwegs, als er auf Höhe Langenbruck (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) plötzlich Gas gab und einem vor ihm fahrenden Dacia auffuhr.

Durch den Zusammenstoß wurde der VW des 32-jährigen Unfallfahrers nach rechts geschleudert und kollidierte mit einem auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden Fahrzeug. Die Fahrer der drei Autos, die an dem Unfall beteiligt waren, blieben glücklicherweise unverletzt, doch es entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro, so die Meldung der Verkehrspolizei Ingolstadt. Der VW Tiguan und der Dacia mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Unfall auf der A9: Fahrer aus München hatte ein Fahne

Während die Beamten der VPI den Unfall aufnahmen, bemerkten sie bei dem 32-jährigen eine Fahne. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet etwa 1,96 Promille. So musste der 32-jährige Münchner beim Arzt Blu abnehmen lassen. Aufgrund des dringenden Verdachtes einer Verkehrsstraftat (Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols) musste er seinen Führerschein abgeben. Den 32-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung und des dadurch verursachen Verkehrsunfalles. (AZ)

