Verkehrsunfall: 67.000 Euro Schaden und mehrere Verletzte

Ein Lastwagen hat in Pfaffenhofen einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen und mehreren Verletzten ausgelöst. Was ist passiert?

Am Donnerstag gegen 11.15 Uhr fuhr ein 56-jähriger Pörnbacher mit seinem 7,5 Tonnen-Lastwagen auf der Eberstettener Straße in Pfaffenhofen in Richtung Stadtmitte. Nach Zeugenangaben kam der Lastwagen nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort touchierte er zuerst seitlich den Pick Up mit Camping-Aufbau eines 54-jährigen Pfaffenhofeners. Bei diesem wurde der Aufbau vom Fahrzeug gerissen und landete auf dem Gehweg neben dem Fahrzeug. Der Lastwagen fuhr noch weiter nach links. Der jetzt entgegenkommende VW-Multivan versuchte noch nach rechts auszuweichen. Dadurch konnte die 43-jährige Schweitenkirchenerin zwar einen Frontalzusammenstoß verhindern, ihr Fahrzeug wurde aber dennoch von dem Lastwagen an der linken Seite getroffen. Durch den Anprall wurde der Multivan nach rechts von der Fahrbahn geschleudert und kam an einer Böschung zum Stehen, berichtet die Polizei.

Unfall bei Pfaffenhofen: Alle Verletzten mussten ins Krankenhaus

Der Lastwagen fuhr nach diesem Zusammenstoß noch weiter nach links und dort eine Böschung hinunter. Hier prallte das Fahrzeug gegen einen Wasserdurchlass und kam an dem Rohr zum Stehen. Auch an diesem Wasserdurchlass entstand ein Schaden. Daneben flogen noch Teile des Aufbaus vom Pick up gegen zwei geparkte Fahrzeuge und ein nachfolgendes Auto. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 67.000 Euro geschätzt, heißt es im Polizeibericht. Der Lastwagenfahrer konnte von Passanten befreit werden, er erlitt einen Kiefer- und Fingerbruch sowie mehrere Schnittverletzungen und Prellungen. Die Insassen des Multivan wurden ebenfalls leicht verletzt. Der Fahrer des Pick up und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Alle Verletzten kamen in die Ilmtalklinik. Zur Bergung waren mehrere Rettungswägen und ein Rettungshubschrauber vor Ort. Daneben wurde noch die Feuerwehr zur Bergung, Sperrung und Sicherung hinzugezogen. Die Eberstettener Straße musste für den Einsatz und die Schleppungen für eine Stunde komplett gesperrt werden. (AZ)