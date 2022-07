"Wir sind zurück!" Ministranten aus dem ganzen Landkreis treffen sich

Jedes Jahr treffen sich die "Minis" aus den Dekanaten Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen, um gemeinsam einen tollen Tag zu verbringen.

In Pfaffenhofen konnte kürzlich wieder ein großer regionaler Minitag für die Dekanate Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen stattfinden. Das diesjährige Motto lautete passend zur Situation „Minis reaktiviert – wir sind zurück“.

Die Aktionen waren in und um die Kirche Johannes Baptist sowie das Pfarr- und Jugendzentrum in Pfaffenhofen platziert. Rund 160 Ministrantinnen und Ministranten nahmen in diesem Jahr teil. Sie kamen aus Brunnen, Langenmosen, Karlskron, Manching, Neuburg (St. Peter), Waidhofen, Gundamsried, Karlshuld, Reichertshofen, Edelshausen, Fahlenbach, Ehekirchen, Pörnbach, Deimhausen, Tegernbach und Baar-Ebenhausen. Und natürlich waren viele heimische Minis aus Pfaffenhofen vertreten.

Die veranstaltende katholische Jugendstelle Schrobenhausen konnte fast 30 Workshops anbieten – da wurde unter anderem gebastelt, gespielt, gerätselt und fotografiert. Das Ende des Minitages bildete ein Gottesdienst in der Kirche, zelebriert vom neuen Jugendpfarrer Florian Stadlmayr. (nym)