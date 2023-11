Zwei Jugendliche nach Unfall schwer verletzt

Zwei Jugendliche waren auf einem Motorrad im Landkreis Pfaffenhofen unterwegs. Ein Auto blendete sie und sie stürzten. Der Autofahrer flüchtete.

Zwei 16-jährige Jugendliche aus dem Kreis Freising waren am gestrigen Spätnachmittag auf einem Motorrad von Reichertshausen Richtung Gurnöbach unterwegs, als der Fahrer des Motorrades durch das Fernlicht eines entgegenkommenden Autos so geblendet wurde, dass er den Beginn einer Kurve übersah und dadurch geradeaus in eine Wiese fuhr und stürzte. Der Fahrer des Autos setzte seine Fahrt unbeirrt Richtung Reichertshausen fort und hat sich bis dato nicht bei der Polizei gemeldet.

Schwerer Unfall bei Reichertshausen: Polizei nimmt Hinweise entgegen

Beide Jugendlichen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und anschließend in die Ilmtalklinik eingeliefert, berichtet die Polizei. Das Motorrad ist ein Totalschaden und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden liegt bei etwa 4000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Pfaffenhofen unter Telefon 08441/8095-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (AZ)